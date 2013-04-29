العريض في الجزائر للاعتذار عن تصريحات وزير داخليته

أعلن المستشار الإعلامي، لرئيس الحكومة التونسية علي العريض، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (وات) أن هذا الأخير يؤدي يوم الاثنين زيارة عمل ليوم واحد للجزائر.

وتأتي هذه الزيارة الأولى للعريض خارج تونس منذ توليه مهامه، بعد شن بعض الصحف الجزائرية "حملة" على تونس، حيث أشارت إلى أن "السلطات الجزائرية طلبت من الحكومة التونسية، تقديم "توضيحات" بشأن تصريحات منسوبة إلى وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت الحكومة الجزائرية، وتحديدا الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية قال: "لست متأكدا أنّ ما تم نقله عن وزير الداخلية التونسي كان بدقة من قبل الوكالة. ومع ذلك، فإننا نطلب توضيحا من أصدقائنا التونسيين". وفي تصريح لـ "العربية.نت" أكد عبد السلام الزبيدي المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة "وجود طلب جزائري" يتعلق "بتوضيح" عن تصريحات منسوبة للطفي بن جدو وزير الداخلية التونسي.

وقد نقلت وكالة "فرانس براس"، تصريحا مفاده أن وزير داخلية تونس، قال إن الجزائر "تنفست الصعداء بعدما تأكدت أن تونس لن تصدّر إليها الثورة".

كما علمت "العربية.نت" من مصادر مطلعة في تونس أن زيارة العريض "الخاطفة" للجزائر ستنظر في مواضيع مهمة، منها خاصة موضوع التنسيق الأمني، نظرا لطول الحدود بين البلدين. وستمثل الزيارة فرصة لرفع "اللبس" الذي خلفته تصريحات منسوبة لوزير الداخلية بن جدو.

من جهة أخرى، وردا على ما جاء على لسان وزير الداخلية، لطفي بن جدو، في تصريحه لإذاعة تونسية من أن السلطات الجزائرية كانت متخوفة من تصدير الثورة التونسية إلى الجزائر، وأنها ارتاحت بعد تأكدها من أن الثورة التونسية خاصة بالتونسيين، قال راشد الغنوشي، إنه شخصيا لا يعتبر هذا التقدير صحيحا، مؤكدا أن وزير الداخلية بن جدو، ارتكب خطأ في التعبير.