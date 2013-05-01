بصراحة ... قبل أن يقع المزيد من الضحايا

واضح ان عملية تعقّب الارهابيين وعمليات التمشيط في الجبال وخاصة في جبال الشعانبي قد دخلت فصلا جديدا.. سمته البارزة تعمّد الارهابيين زرع الألغام في طريق الدوريات الأمنية وتشكيلات التمشيط والمطاردة.. وهو ما أدى إلى تفجّر اعداد من هذه الألغام ليومين متتاليين مما ألحق أضرارا فادحة بصفوف الأمنيين والعسكريين.



هذا التطور النوعي في تكتيك الارهابيين كان يفترض أن يقرأه القائمون على الأمن في الجهة والمسؤولون عن تشكيل فرق التمشيط وارسالها لتعقب اثر الارهابيين في الجبال قراءة دقيقة وصائبة.. وأن يعدوا خططهم مع أخذه في الاعتبار وبالتالي تزويد فرق التعقب بالتجهيزات الملائمة لحمايتهم وبكاشفات الألغام حتى توفر لهم أقصى ظروف الحماية.. وحتى لا يقعون ضحايا الألغام كما حدث أمس وأول أمس.. وحتى لا يقع كل هؤلاء الأعوان وذوي الرتب من الفرق الأمنية والعسكرية.. والحال انه كان بالامكان تفادي مثل هذه الاصابات وكل تلك الخسائر لو تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.



ان وقوع أبنائنا لليوم الثاني على التوالي في مصيدة الارهاب يطرح تساؤلات حارقة حول مدى استعداد البلاد عامة والمؤسستين الأمنية والعسكرية خاصة لخوض هذه الحرب التي لن تكون قصيرة ضد هذه المجموعات التي قررت التنظيم في الجبال أولا وقررت دخول المواجهة ثانيا. وما تعمدها زرع الألغام في جبال الشعانبي وربما في غيرها من الجبال إلا أحد عناوين هذه المواجهة التي قد تتلوها عناوين أخرى وخطط أخرى وجب التحسّب لها والاستعداد للتعاطي معها بالحرفية المطلوبة.. وكل هذا يفترض تجهيز أبنائنا في المؤسستين الأمنية والعسكرية بالوسائل اللازمة لحمايتهم أولا ولتمكينهم من التفوق على التجهيزات التي يمتلكها الارهابيون ثانيا.. ولا نعتقد في هذا الباب ان البلاد عاجزة عن توفير هذه الأجهزة وعن تزويد أبنائنا بتسليح جيد وبكاشفات ألغام تمكّن من تلافي مثل هذه الخسائر المجانية والتي كان بالإمكان تجنبها.

نأمل أن يتحرك أهل الذكر قبل وقوع المزيد من الضحايا.



*نقلاً عن "الشروق" التونسية