وزارة الدفاع التونسية تكشف سر الألغام الأرضية بمحمية الشعانبي

كشفت وزارة الدفاع التونسية الخميس، حسب التقارير الأوليّة التي بحوزتها، أنّ الألغام التي انفجرت في محميّة الشعانبي في محافظة القصرين هي "ألغام بدائيّة الصنع وضعت بطريقة احترافيّة من طرف عناصر إرهابيّة".

وأوضحت الوزارة على لسان العميد مختار بن نصر المتحدث الرسمي باسمها ''أنّ المنطقة التي كان يمشطها الأعوان في جبل الشعانبي صعبة جغرافيا نظرا لوجود تضاريس كبيرة، وأن عمليات التمشيط جرت على منحدر كبير على مستوى وادي'' مؤكداً ''أنّ فريقا طبيّا متكوّنا من أربعة أطبّاء كان مرافقا للمجموعة الأمنية، لكنّه بقي على بعد 5 كيلومترات من الموقع الذي ضربه الانفجار، لأنّ التقدم لم يكن ممكنا".



وأكد وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدّو خلال الاحتفال الرسمي بعيد العمال، الخميس، ''أن العناصر الإرهابية المسلّحة المتحصنة بجبل الشعانبي (محافظة القصرين) من جنسيات تونسية وجزائرية وتجري محاصرتهم حاليا من الجانبين التونسي والجزائري".

وكانت قوات الجيش والحرس التونسي قد بدأت منتصف الأسبوع حملة تمشيط واسعة مستخدمة الأسلحة الخفيفة في جبال ''الشعانبي'' بحثا عن مسلحين، نافية أي مواجهات مباشرة مع العناصر الإرهابية المتحصنة بالمنطقة الجبلية.

يذكر أن ثلاثة ألغام أرضية كانت قد انفجرت بجبل الشعانبي وأدت إلى سقوط 8 جرحى، أربعة منهم في حالة خطيرة وذلك في إطار عمليات التمشيط واقتفاء أثر العناصر الإرهابية من قبل وحدات خاصة من الحرس والجيش التونس، بحسب بلاغ رسمي لوزارة الداخلية.

