إصابة جنديين في انفجار لغم بجبل الشعانبي غرب تونس

أصيب جنديان بالجيش التونسي، الاثنين 6 مايو/أيار، في انفجار لغم زرعه متشددون إسلاميون متحصنون بجبل الشعانبي في ولاية القصرين القريبة من الحدود الجزائرية، وفق ما أكد مصدر طبي بمستشفى القصرين.



وقال المصدر إن انفجار اللغم تسبب في بتر ساق جندي وإلحاق أضرار بعين الآخر، وانفجر اللغم قرب محطة الإرسال التلفزيوني بجبل الشعانبي، أعلى جبل في تونس.

وتكثف قوات الأمن التونسية من وجودها في منطقة جبل الشعانبي بعد نشاط ملحوظ لعناصر جهادية متشددة.

وكشفت وزارة الدفاع التونسية الخميس الماضي، حسب التقارير الأوليّة التي بحوزتها، أنّ الألغام التي انفجرت في محميّة الشعانبي في محافظة القصرين هي "ألغام بدائيّة الصنع وضعت بطريقة احترافيّة من طرف عناصر متشددة".