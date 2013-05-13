مصافحة "تاريخية" للغنوشي والسبسي تثير دهشة التونسيين

أثارت المصافحة بين زعيمي حزب "النهضة" راشد الغنوشي، و"نداء تونس" الباجي قايد السبسي جدلاً سياسياً في تونس، حيث التقطت عين الكاميرا خلال إحدى جلسات الحوار الوطني، الذي ينظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة تلك المصافحة، التي وصفت بـ"التاريخية"، كونها أول مرة يتصافح فيها الزعيمان رغم لقاءاتهما المختلفة.

وباتت صورة السبسي والغنوشي حدثاً سياسياً، وتناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل لافت، فالحرب غير المعلنة بين الطرفين لم تضع أوزارها بعد.

وتعددت قراءات الشارع التونسي للموقف، فالرجلان سبق أن التقيا مرات عدة خلال الفترة الماضية، خصوصاً في جلسات الحوار الوطني الذي قاطعه نداء تونس، فيما بعد ولم يسبق أن تصافحا، أو تحدثا وجهاً لوجه.