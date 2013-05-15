الحكومة التونسية تحظر تجمعا للسلفيين لعدم حصوله على إذن

أعلن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، الأربعاء، أن الحكومة التونسية ستحظر التجمع الذي يتوقع أن تقيمه منظمة سلفية جهادية الأحد المقبل في القيروان، وسط البلاد. وقال الغنوشي في مؤتمر صحافي إن الحكومة قررت حظر هذا المؤتمر، الذي لم يحصل منظموه على إذن مسبق بحسب القانون، بينما أعلنت جماعة أنصار الشريعة مشاركة آلاف الأشخاص في تجمعها.

وأضاف الغنوشي أن على السلطات أن تطبق القانون دون تمييز، مندداً باستخدام العنف باسم الإسلام. وتابع رئيس حركة النهضة يقول إن الحوار غير ممكن مع الذين يستخدمون الأسلحة ويزرعون الألغام، في إشارة إلى المجموعات الجهادية المسلحة التي تتم ملاحقتها في غرب البلاد على الحدود مع الجزائر.