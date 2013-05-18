تونس.. اعتقال متشدد خطط لمهاجمة مقرات أمنية وعسكرية

أعلنت وزارة الداخلية في تونس عن إلقائها القبض على رجل وصفته بأنه متطرف خطط لمهاجمة مقرات للأمن والجيش وقالت إنه كان بحوزته أسلحة ووثائق لصنع متفجرات.

وأضافت وزارة الداخلية في بيان لها: "تمكنت الوحدات المختصة لمجابهة الإرهاب إثر عملية استخباراتية من إيقاف عنصر متشدد دينياً من سكان منطقة حفوز بولاية القيروان حيث تم ضبط مسدسين بالإضافة إلى سلاح فردي آخر و120 (طلقة) خرطوش بمنزله".

وجاء في البيان أيضاً أنه "تم العثور على وثائق لكيفية تفكيك الأسلحة وصنع متفجرات ومواد أوّلية في بيت المتهم في القيروان حيث منعت وزارة الداخلية جماعة أنصار الشريعة المتشددة من إقامة اجتماع حاشد يوم الأحد المقبل وقالت الوزارة إن الشخص اعترف بعزمه على استهداف أفراد ومقرات الأمن والجيش الوطنيين.



وكانت جماعة أنصار الشريعة المؤيدة للقاعدة أعلنت أنها ستعقد مؤتمرها السنوي الثالث في القيروان بحضور حوالي أربعين ألفا من أنصارها وقالت إنها لا تطلب تصريحا من الحكومة لإعلاء كلمة الله بحسب وصفها.

وأضافت الجماعة أن الحكومة ستكون مسؤولة عن أي قطرة دم تسيل في القيروان.



ومن جانبها، سارعت الحكومة التونسية إلى طمأنة المواطنين بجاهزية قواتها الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة لحفظ سلامتهم وممتلكاتهم والتصدي لكل مظاهر الفوضى وبث الفتنة في البلاد.



