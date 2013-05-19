القصرين.. مدينة تونسية تعيش على وقع الحرب والفقر

تعدّ مدينة القصرين إحدى المحطات الهامة إبان الثورة التونسية، ولكن جبالها الآن أضحت ملاذاً لمسلّحين ينشطون تحت عنوان الجهاد، وفق ما نقلته وزارة الداخلية.

ولاتزال قوات الجيش التي أُصيب عدد من عناصرها في الأيام الأخيرة تطارد ما تبقّى من عناصر كتيبة عقبة بن نافع، التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، في جبل الشعانبي.



وتعد وعورة منطقة الشعانبي حجر عثرة أمام العربات والمدرعات، الأمر الذي أجبر الجيش التونسي على قصف معاقل المسلحين، ما أدى إلى احتراق أجزاء من الغابات المحيطة بالجبل.

وينحدر معظم المتحصنين في الجبال من المنطقة ذاتها التي تعاني البطالة في صفوف الشباب، الذين يرون أن حياة التهميش والفقر في القصرين تشكّل أرضية خصبة لبعض التيارات المتشددة، ويرى بعض سكان هذه المنطقة الملتهبة أن الحلول الأمنية غير كافية للنهوض بالمدينة.