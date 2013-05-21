أول وفاة بكورونا في تونس وتحذير من بلدان الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الصحة التونسية، وفاة "مواطن عائد من دول الخليج جراء إصابته بفيروس كورونا"، فيما يعد أول حالة يتم تسجيل إصابتها بالفيروس في تونس، أمس الاثنين.

ودعت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، المواطنين إلى "الحذر عند ظهور أعراض النزلة لدى القادمين من بلاد الشرق الأوسط، وذلك بتفادي الاقتراب اللصيق منهم، وحثهم على حمل كمامات وقائية".

يذكر أنه منذ اكتشافه بالعالم في سبتمبر/أيلول الماضي، تم تسجيل 41 حالة إصابة بفيروس كورونا، توفي منهم 21، وكانت معظم حالات الوفاة لأشخاص تجاوزوا الأربعين من عمرهم.

ويسبب الفيروس الجديد بعض أعراض مرض "سارس" الناجم عن فيروس إكليلي آخر والذي ظهر في الصين عام 2002 وأودى بحياة نحو 800 شخص في العالم، قبل أن يصبح تحت السيطرة. وتنتشر الفيروسات الإكليلية بنفس طريقة حالات عدوى الجهاز التنفسي الأخرى مثل الإنفلونزا، وتنتقل عبر الرذاذ المنتشر في الهواء عندما يقوم المصاب بالعطس أو السعال.

من جهتها أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تحقيقات تجرى لمعرفة المصدر المحتمل للعدوى وطريقة الإصابة وإمكانية انتقال الفيروس بين البشر.