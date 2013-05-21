تونس.. الكشف عن خلية إرهابية خططت لاستهداف قوى الأمن

أعلن مصدر رسمي تونسي أن الشرطة التونسية فككت "بمعتمدية حفوز" في ولاية القيروان خلية إرهابية خططت لتنفيذ هجمات ضد عناصر الأمن والجيش. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية إن قوات الأمن احتجزت شابا لديه ثلاثة مسدسات وذخيرة، ووسائل لصنع المتفجرات، وخرائط، ولا تزال تلاحق اثنين آخرين.

وفي سياق متصل، أعلن مصدر رسمي عن انفجار لغم أرضي خامس زرعه مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، في جبل الشعانبي بولاية القصرين على الحدود مع الجزائر، وأكد المصدر أن اللغم لم يسفر عن إصابات.

يذكر أن تونس شهدت خلال اليومين المنصرمين توتراً شديداً بين "أنصار الشريعة" السلفية والحكومة التونسية، بعد أن اعتقلت الشرطة حوالي 200 سلفي من جماعة "أنصار الشريعة" الموالية لتنظيم "القاعدة"، خلال أعمال عنف اندلعت، الاثنين، إثر منع الجماعة من عقد مؤتمرها السنوي في مدينة القيروان التاريخية. يحدث هذا فيما أحيل 70 من أنصار الحركة على النيابة العامة للتحقيق في تهم موجهة إليهم.