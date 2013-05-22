الداخلية: جهاديو تونس ينتشرون في بؤر الصراع بالعالم

كشفت دراسة أعدتها وزارة الداخلية التونسية عن بعض الأرقام والمعطيات حول تمدد التيار الجهادي في تونس، مقدمة بعض الإحصائيات والأرقام التي تدحض ما تتداوله وسائل إعلام على نطاق واسع.

وأظهرت الدراسة أن الجهاديين التونسيين قد انتشروا في مناطق كثيرة من العالم، وأن عددهم يبلغ 1094 جهادياً تونسياً موزّعين على بؤر التوتر السياسي في المنطقة العربية.

وتأتي سوريا في طليعة الدول والساحات المستقطبة للجهاديين التونسيين بعدد 566 تونسياً يقاتلون في صفوف "الجيش الحر" في الصراع السوري المفتوح.

وتحلّ العراق في المرتبة الثانية، حيث يقاتل تونسيون ضمن الجماعات الجهادية العراقية بنحو 326 مقاتلاً منذ بداية الحرب سنة 2003، وقد اعتقلت السلطات العراقية العشرات منهم.

وتضيف الدراسة أن حوالي 123 تونسياً يتدربون في الوقت الحالي في معسكرات تابعة للتنظيمات الجهادية في ليبيا.

وينشط 25 جهادياً ضمن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في الجزائر. كما انضم 30 تونسياً، بحسب الدراسة نفسها، إلى الجماعات الجهادية في مالي، وقد قتل منهم ستة في المواجهات الأخيرة.

كما يشارك حالياً 24 جهادياً ضمن صفوف تنظيم القاعدة في اليمن.