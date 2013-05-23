رئيس حكومة تونس: تنظيم "أنصار الشريعة" غير قانوني

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها ستمنع التجمّع الذي يعتزم تيار أنصار الشريعة تنظيمه غداً أمام مقر حركة النهضة بالقيروان، وأوضحت أنها لم تتلق أي طلب ترخيص لتنظيم هذه التظاهرة.

وبدوره قال علي العريض، رئيس الحكومة، أن قانون مكافحة الإرهاب لم يتم إلغاؤه ومازال ساري المفعول في تونس.

ورفض العريض وضع تيار أنصار الشريعة بالتنظيم الإرهابي، رغم أن أكثر من صحافي وجّه له السؤال في هذا الخصوص، وأشار إلى أن تنظيم أنصار الشريعة غير قانوني ويمارس العنف، وإن عدداً من قادته متورّطون في الإرهاب وعلى علاقة بالأعمال الإرهابية.

وكانت جماعة "أنصار الشريعة" الموالية لتنظيم القاعدة توعدت من قبل بـ"مفاجأة" أكدت أنها "سوف تقصم ظهور أعداء الدين" في تونس، وذلك بعدما منعتها الحكومة من عقد مؤتمرها السنوي الثالث الذي كان مقرراً الأحد في مدينة القيروان التاريخية.