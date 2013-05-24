تهديدات ضد قصر العدالة بالعاصمة تونس

قال عميد الهيئة الوطنية للمحامين في تونس، شوقي الطبيب، إن الهيئة تلقت معلومات من السلطات الأمنية عن وجود تهديدات إرهابية تستهدف قصر العدالة في تونس العاصمة.

وقد عقدت الهيئة الوطنية للمحامين اجتماعاً لبحث الأخطار الإرهابية التي تهدد سلامة مقرات محكمة تونس وسلامة العاملين فيها، تقرر في أعقابه اتخاذ إجراءات أمنية وقائية صارمة.

من جهتها، انتشرت قوات الأمن منذ صباح اليوم في محيط قصر العدالة ومنع وقوف السيارات في الشوارع المحيطة بالمحكمة. كما طلب من العاملين في قصر العدالة حمل شارات خاصة، إضافة إلى إجراءات تفتيش المترددين على المحكمة.

وأوضح العميد أن السلطات الأمنية أبلغته بأن نسبة التهديدات تفوق 85%، ما يجعلها نسبة مرتفعة جداً.

ولم يعرف لحد الآن مصدر هذه التهديدات التي تأتي في وقت شددت فيه وزارة الداخلية من تطبيق القانون، خاصة ضد السلفيين الجهاديين التابعين لتيار أنصار الشريعة الذين منعتهم الوزارة من عقد اجتماعهم في القيروان الأحد الماضي لعدم حصولهم على ترخيص.

كما شهدت عدة أحياء شعبية بتونس العاصمة مواجهات بين قوات الأمن وعناصر أنصار الشريعة أسفرت عن قتيل على الأقل وعدد من الجرحى.

تجدر الإشارة إلى أن قصر العدالة بالعاصمة له رمزية كبيرة، إضافة إلى أنه يتولى المحاكمات المتعلقة بالقضايا الأمنية وقضايا الإرهاب.