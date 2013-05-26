المؤتمر الوطني الليبي يختار محمد الشيخ وزيراً للداخلية

اختار المؤتمر الوطني الليبي، الأحد 26 مايو/أيار، محمد الشيخ وزيراً للداخلية بموافقة 99 صوتاً، وامتناع 4 من إجمالي 123 صوتاً، وذلك خلفاً لـعاشور شوايل.

وأفادت تقارير سابقة أن الخارطة السياسية في ليبيا شهدت تغييرات بالجملة، على رأسها إعلان استقالة الدكتور محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، ونائبه جمعة عتيقة، بالإضافة إلى تغيير 4 وزراء في الحكومة الانتقالية التي يترأسها الدكتور علي زيدان.

ووردت أنباء عن ترجيح قيام المقريف بالاستقالة الثلاثاء القادم، بحسب مراسل قناة "العربية".

وأكد جمعة السائح، رئيس لجنة الدفاع في المؤتمر الوطني من العاصمة الليبية طرابلس، أن المقريف أبلغ بعض أعضاء المؤتمر بالفعل اعتزامه الاستقالة طواعية، والتنحي عن منصبه استباقاً لقانون العزل السياسي، الذي أقره المؤتمر مؤخراً ويقضي بعزل كل من تعامل أو تعاون مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي قبل سقوطه ومقتله في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2011.

وتولى المقريف رئاسة المؤتمر الوطني التي تولاها عقب تشكيل المؤتمر إثر الانتخابات التشريعية التي أجريت في شهر يوليو/تموز من العام الماضي.

وبعد نحو تسعة أشهر من توليه منصبه، يستعد المقريف لمغادرة المنصب الذي يعني أنه أيضاً القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الفعلي والرسمي في ليبيا.

ومن المنتظر أيضاً أن يعلن جمعة عتيقة، نائب المقريف، استقالته من منصبه طواعية استباقاً لقرار قد تصدره اللجنة التي سيعهد إليها اعتباراً من الشهر المقبل تنفيذ قانون العزل السياسي الذي تم اعتماده مؤخراً.