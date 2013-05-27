"نداء" السبسي يتقدم على "نهضة" الغنوشي في استطلاع للرأي

أظهر استطلاع للرأي أجري مؤخراً في تونس، تقدم حزب نداء تونس وتراجع التأييد لحركة النهضة، والاستطلاع الذي أجراه مجمع استطلاع الرأي بتونس في الفترة الممتدة بين 15 و22 مايو/أيار الجاري، يتعلق بنوايا التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة، في وقت يتواصل الجدل حول قانون العزل السياسي الذي يستهدف رجالاً عملوا مع الرئيس المخلوع بن علي، وبينهم قايد السبسي.

وحصل حزب نداء تونس على 33.8%، فيما تراجعت حركة النهضة لتحل المرتبة الثانية بـ29.4%، وحصلت الجبهة الشعبية على 11.6%، في حين حافظ الحزب الجمهوري على المرتبة الرابعة بنسبة 5.4%، يليه حزب العريضة الشعبية. يذكر أن نسبة 46% ممن شملهم الاستطلاع لم تتحدد اختياراتها الانتخابية بعد.

وفي ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية تصدر نوايا التصويت الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، بنسبة 16.2%. تلاه حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة بنسبة 6.4%، ثم المعارض اليساري حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية بنسبة 2.9%، وأحمد نجيب الشابي زعيم الحزب الجمهوري بـ2.6%، والمنصف المرزوقي بـ3.3% فقط.