سجن مع وقف التنفيذ للمتهمين بمهاجمة سفارة أميركا بتونس

حكم الثلاثاء 28 مايو/أيار على 20 شخصاً ملاحقين لدورهم في مهاجمة السفارة الأميركية في تونس في سبتمبر/أيلول الماضي، بالسجن عامين مع وقف التنفيذ، وذلك إثر محاكمة قصيرة، وفق المحامي الرئيسي للمتهمين.

وقال المحامي أنور ولد علي، رئيس لجنة الدفاع عن المتهمين، في هذه المحاكمة "حكم عليهم جميعاً بالسجن عامين مع وقف التنفيذ".

وأضاف "سنرى مع عائلاتهم إذا كانوا يريدون الاستئناف، سنقوم بذلك إذا أرادوا".

وصدر الحكم في زمن قياسي بعد محاكمة استمرت نصف يوم، علماً أن بعض الاتهامات قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وكان مئات المتظاهرين هاجموا في 14 سبتمبر/أيلول 2012 السفارة الأميركية في تونس تنديداً بعرض فيلم يسيء إلى الإسلام في الولايات المتحدة.

وقالت السلطات التونسية إن التيار السلفي الجهادي كان وراء الصدامات.

وقتل أربعة من المهاجمين وأصيب العشرات خلال أعمال العنف هذه. وتم إحراق ونهب الممثلية الدبلوماسية والمدرسة الأميركية جزئياً.