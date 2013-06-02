إصابة ثلاثة عسكريين تونسيين في انفجار لغم بجبل الشعانبي

أصيب ثلاثة عسكريين تونسيين بجروح، السبت، في انفجار لغم في جبل الشعانبي بولاية القصرين (شمال غرب) على الحدود مع الجزائر، حيث يطارد الجيش مجموعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي زرعت ألغاما في المنطقة بأسرها، كما أعلنت وزارة الدفاع.

وقال العقيد مختار بن ناصر المتحدث باسم الوزارة إن الانفجار وقع عند مرور آلية عسكرية فوق اللغم، مما أسفر عن إصابة الجنود.

من جهته صرح مدير المستشفى المحلي في القصرين، صلاح عامري، بأن ثمانية عسكريين أصيبوا بجروح طفيفة في الانفجار وأُدخلوا المستشفى.

ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2012 يطارد الجيش مجموعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، متحصنة في جبل الشعانبي وتضم في صفوفها عناصر من جماعة أنصار الشريعة الجهادية التونسية.

وقتلت هذه المجموعة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2012 عنصراً في جهاز الحرس الوطني (الدرك) في قرية درناية بمعتمدية فريانة الجبلية بولاية القصرين.

وبين 29 نيسان/أبريل الماضي و6 أيار/مايو الحالي، أصيب 10 من عناصر الحرس الوطني (3 منهم بترت أرجلهم، وآخر أصيب بالعمى) و6 من الجيش (اثنان بترت أرجلهما) في انفجار 4 ألغام تقليدية الصنع زرعتها المجموعة في جبل الشعانبي.

وأعلنت وزارة الداخلية أن السلطات اعتقلت بين 10 كانون الأول/ديسمبر 2012 و29 أيار/مايو 45 تونسيا مرتبطين بمجموعة الشعانبي.