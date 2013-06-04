تمديد حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر

قرر الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي تمديد حالة الطوارئ في البلاد شهرا آخر، بدءا من اليوم الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء التونسية، نقلاً عن بيان للرئاسة، إن المرزوقي قرر "تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر ابتداء من 4 يونيو/ حزيران" الجاري، موضحة أن قرار التمديد اتخذ "بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي والجهات الأمنية ذات العلاقة".

وفي الأول من مارس/آذار الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية "تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر". ويجيز القانون التونسي "إعلان حالة الطوارئ بالبلاد أو بجزء منها، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، أو في حال وقوع أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة".

ويمنح قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء".



وكان المرزوقي قال في نهاية أبريل الماضي إن "الوقت قد حان لرفع حالة الطوارئ حتى يعود الجيش إلى مهامه الأساسية، ومن ضمنها التدريب". لكن خبراء في الأمن حذروا من أن رفع حالة الطوارئ في الوقت الحالي سيكون قرارا "غير حكيم"، لأن البلاد تواجه خطر "الإرهاب".

وتعيش تونس حالة طوارئ منذ أكثر من عامين، بعد اندلاع أحداث الثوره التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني عام 2011.