دعوات لمساءلة وزير الدفاع التونسي بسبب أحداث الشعانبي

دعا عدد من نواب المجلس التأسيسي التونسي لعقد جلسة يوم غد السبت لمساءلة وزير الدفاع الوطني حول الوضع الأمني المتدهور في المنطقة وسبب تأخر التصدي للمجموعات الإرهابية بعد حادثة مقتل جنديين على إثر انفجار لغم زرعه الإرهابيون المتحصنون بمحافظة القصرين،.

ويذكر أن الحادث الأخير يعد تطورا خطيرا في أحداث هذه القضية فالانفجار كان قريبا جدا من المناطق السكنية التي تم تمشيطها قبل يوم من الانفجار

وأثار تحول التفجيرات التي تهز منطقة الشعانبي منذ نهاية شهر أبريل الماضي إلى المناطق السكنية جدلا كبيرا داخل الشارع التونسي وفعالياته السياسية والمدنية، خاصة بعد أن وصفت وزارة الدفاع التونسية انفجار لغم آخر أمس الخميس، ومقتل عسكريين اثنين في الحادثة "تحولاً خطيراً"، داعية السكان إلى "توخي الحذر".

وفي هذا السياق، جابت مساء أمس مسيرات حاشدة مدينة القصرين، رافعة شعارات تنادي بما أسمته "كشف المسرحية" ومعرفة حقيقة ما يقع في جبل الشعانبي بعد تواتر انفجار الألغام الأرضية والتي أودى آخرها بحياة جنديين من الجيش التونسي وإصابة اثنين آخرين أثناء عملية تمشيط بالمنطقة.

من جانبه اعتبر وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أن الجماعات المتحصنة بجبل الشعانبي تمارس تكتيك حرب العصابة في مواجهة جيش نظام وذلك ما يعطيها هامش تحرك، مؤكدا أن القضاء عليها هو مسألة وقت لا أكثر.

مطالب بإقالة القيادة العسكرية

إلى ذلك، فقد طالب الوزير السابق في حكومة الترويكا ورئيس حزب التيار الديمقراطي، محمد عبو اليوم بإقالة رئيس هيئة الأركان في الجيش التونسي الجنرال رشيد عمار وذلك على خلفية ما أسماه الفشل في إدارة الأزمة الأخيرة في الشعانبي.

وقال عبو "يجب اليوم تعيين رئيس جديد لأركان الجيوش الثلاثة وما أكثر الكفاءات في جيشنا الوطني. سيكون ذلك بمثابة النفس الجديد للمؤسسة وسيؤدي حتما لتحسين أدائها و لن تغمض للمسؤول الجديد عينا حتى القضاء على معضلة جبل الشعانبي ومجابهة كل التحديات المطروحة على المؤسسة العسكرية التي حان الوقت للاستعداد لعودة ضباطها وجنودها لدورهم الأصلي ألا وهو حماية حدود الوطن".

من جانبه شكك حزب الأمان في بيان له في الرواية الرسمية للأحداث معبرا عن تخوفه بعد التحول في مسار عمليات انفجار الألغام في جبل الشعانبي واقترابها من المناطق السكنية كما عبر عن تخوفه من استغلال الأحداث الأخيرة لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

ضرورة دعم الجيش وقيادته

على جانب أخر ، شدد رئيس الجمهورية منصف المرزوقي ،على هامش انعقاد مجلس الأمن الوطني اليوم الجمعة ،على "ضرورة مساهمة جميع الأطراف، من أحزاب سياسية ومكونات المجتمع المدني ومواطنين، في النأي بالمؤسسة العسكرية عن أي تجاذب سياسي داعيا إياهم للرفع من معنويات عناصر الجيش والأمن الوطنيين في جهودهم المتواصلة للتصدي لخطر الإرهاب وتقديم العون لهم في مهامهم الجسيمة. "

و ردا على الاتهامات الموجهة للقيادة العسكرية، قال الطاهر بن حسين القيادي في حركة نداء تونس كبرى الأحزاب المعارضة "إن الهوية السياسية للصفحات التي أصبحت تشكك في كفاءة ووطنية رشيد عمار الرجل الذي حمى الثورة والانتخابات تابعة لحركة النهضة. فهل هذا من باب الصدف؟. في ما عدا هذا، أنا لا أشك لحظة في كون ما يجري في جبل الشعانبي مرتبطا بما يجري على الساحة السياسية من إرادة حركة النهضة البقاء في الحكم بكل الوسائل.".

واتهم بن حسين النهضة الحاكمة باستهداف المؤسسة العسكرية لمزيد البقاء في السلطة مؤكدا بالقول" استطيع أن أجازف بالقول بان لحركة النهضة مصلحة واضحة في العمليات الإرهابية الجارية وان المقصود منها هو تغيير القيادة العسكرية لكي يصبح الجيش مضمونا. كما أن لحركة النهضة مخطط يرمي إلى تأجيل الانتخابات إلى أقصى مدى ممكن بتعلة أن الظروف الأمنية لا تسمح بإجرائها. "