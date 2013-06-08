عضو سابق في كتلة النهضة: من يحكمون اليوم مجرد دمى

قال العضو السابق بالمجلس التأسيسي عن حركة النهضة بتونس، أبو يعرب المرزوقي: إن "من يحكمون اليوم مجرد دمى تحركهم دولة عميقة أصولها في الخارج وأذيالها في الداخل، وهي بذكائها تبقي لهم ثرثرة الخطاب الرمزي المخادع باسم قيم الثورة".

وأضاف المرزوقي في مقال نشره على صفحته الخاصة على الإنترنت: "إن من يسمون أنفسهم ثواراً اليوم لا يمكنهم أن يحكموا من دون شروط الحكم المقبول، ومن أهمها الاستجابة للحاجات الأولية لشعبهم".

وعمم المرزوقي، وهو مفكر إسلامي، رؤيته للوضع التونسي على بقية بقاع الربيع العربي، قائلاً إن "ثورات الربيع العربي إذ قبلت بالوضع السابق للثورة.. تصبح الثورة عديمة المعنى ويكون فشلها أمراً لازماً".

يذكر أن أبو يعرب المرزوقي كان قد استقال من كتلة حركة النهضة في المجلس الوطني التأسيسي بداية شهر مارس/آذار الماضي لأسباب شخصية، بحسب بيان رسمي أصدرته الكتلة آنذاك.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها أبو يعرب المرزوقي حكام تونس الجدد، وعلى رأسهم حركة النهضة الإسلامية، التي دافع عنها كثيراً قبل وصولها إلى السلطة، فاتهمها في نص سابق نشره بـ"تحويل الحكم إلى توزيع مغانم في الحكومة وأجهزتها".