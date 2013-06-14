الشرطة تعتدي على الصحافيين بتونس ومطالبات بالتحقيق

طالبت نقابة الصحافيين في تونس، الجمعة 14 يونيو/حزيران، السلطات بفتح "تحقيق جدي" في "تعمد" الشرطة الاعتداء على صحافيين، أمس الخميس، خلال محاكمة فنان الراب علاء اليعقوبي، المعروف باسم "ولد الكانز"، والذي حكم عليه بالسجن عامين بسبب أغنية "البوليسية كلاب" المعادية للشرطة.

وقالت النقابة في بيان "تدين النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ما أقدم عليه أعوان الأمن في حرم محكمة بن عروس (شمال شرق) أثناء محاكمة مغني الراب ولد الكانز وخارجها من تعمد الاعتداء على عدد من الزملاء، وعلى عدد من المدونين والفنانين".

وأوضحت أن الشرطة اعتدت "بالعنف الشديد" على أمين مطيراوي الصحافي في موقع "نواة" الإلكتروني التونسي وهشمت الكاميرا التي كانت بحوزته، كما اعتدت بالعنف على هند المؤدب، مراسلة إذاعة "فرانس انتار" الفرنسية التي تم إيقافها لفترة.

وأضافت النقابة في بيانها أن الشرطة اعتدت بالعنف على ثامر المكي الصحافي في إذاعة "كلمة" التونسية و"رشته بالغاز المشل للحركة".

وتابعت "وإذ تطالب النقابة بفتح تحقيق جدي في الاعتداء على الصحافيين أثناء أدائهم لواجبهم، فإنها تشدد استنكارها على أن يكون عون الأمن هو المعتدي".

وختمت بالقول "يهم النقابة أن تعبر عن عميق انشغالها من تتالي هذه الاعتداءات وتعتبرها اعتداء على حق الرأي العام في المعلومة".

والخميس حذر صحافيون من عودة الشرطة التونسية إلى استعمال "العنف الوحشي" الذي كانت تمارسه في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

ومطلع مارس/آذار 2013 نشر ولد الكانز (25 عاما) على يوتيوب أغنية "البوليسية كلاب" التي أثارت سخط الشرطة في تونس.

ووجهت إليه النيابة العامة تهم "المؤامرة الواقعة للتعدي على الموظفين بالعنف"، بحسب الفصل 120 من القانون الجزائي التونسي و"المشاركة في عصيان" (الفصل 121) و"هضم جانب (حق) موظف عمومي (..) بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته" (125) و"نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي" (128) "التجاهر عمدا بفحش" و"الاعتداء علنا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة (226 مكرر).