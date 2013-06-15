نشطاء يطلقون حملة "تمرد من أجل تونس"

أطلق مجموعة من النشطاء الشباب حملة تحت اسم "تمرد من أجل تونس" تهدف إلى جمع توقيعات شعبية لإسقاط مسودة مشروع الدستور التونسي الحالية وإعادة السلطة للشعب، وإسقاط المجلس التأسيسي وحل كل المؤسسات المنبثقة عنه، على حد تعبيرهم.

وأطلقت الحملة عدداً كبيراً من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تحوي مقاطع فيديو وصور لما يحدث داخل قاعات المجلس التأسيسي من مشادات كلامية بين النواب إضافة إلى فواتير فيها مصاريف المجلس التي وصفها الناشطون بالباهظة في مقارنة بعمل المجلس البطيء و الذي أفضى إلى مشروع دستور لا يرقى إلى مستوى تضحيات شهداء وجرحى الثورة ،على حد قولهم.

وانطلقت حملة "تمرد" في مصر في الأول من مايو/أيار في ميدان التحرير بهدف جمع 15 مليون توقيع على استمارات تدعو لسحب الثقة من الرئيس مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

هذا وكشف المدون التونسي هيثم العوني الناطق الرسمي باسم حركة "تمرد من أجل تونس" أن أول ظهور للحركة سيكون يوم 30 يونيو /حزيران الحالي وذلك من أجل جمع توقيعات شعبية لإسقاط مسودة مشروع الدستور الحالية و إسقاط المجلس التأسيسي.

وأضاف العوني في تصريحات إعلامية أن هدفهم الأول هو إعادة السلطة للشعب صاحب السيادة والسلطة وهو من أعطى الشرعية للمجلس التأسيسي في انتخابات 23 أكتوبر 2011 ومن حقه أن يسحبها متى شاء وشعر بأن ثورته باتت مهددة، على حد وصفه.

من جهته يرى المحلل التونسي عبد الستار العايدي في حديث لـ"العربية نت" : أن حالة التململ التي يعيشها الشعب التونسي بعد أن تبخرت أحلامه في تحسن المستوى الاجتماعي وتوفر مواطن الشغل هي حالة طبيعية ومتشابهة في كل دول الربيع العربي ،غير أن الوضع أكثر حدة لدى فئة الشباب التي قادت الحراك الثوري منذ بدايته وقدمت الشهداء و في المقابل زاد وضعها بعد الثورة بؤسا فتزايدت معدلات البطالة والفقر وأصبح البعض يبحث له عن طريق للهروب من الحياة إما بالهجرة غير الشرعية والموت غرقا في عرض البحر أو التوجه للقتال في سوريا والموت بالرصاص.

ويضيف العايدي "التنظيمات الشبابية المعارضة هي شكل من أشكال التنفيس الصحي والتي تعطي زخماً للحياة السياسية التي يقودها ساسة قد فاقوا العقد السابع والثامن، وتشكل ضغطا حقيقيا على النخب الحاكمة ورقيبا شعبيا على كل تجاوزات السلطتين التنفيذية والتشريعية.