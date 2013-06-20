دعوات للإفراج عن آخر وزير دفاع في عهد بن علي

طالبت اللجنة العربية للدفاع عن حقوق الإنسان الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، بإصدار عفو خاص من أجل الإفراج عن آخر وزير دفاع في عهد النظام السابق، رضا قريرة، على خلفية تردي وضعه الصحي في السجن المدني بالمرناقية .

وقالت فيوليت داغر، رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان، في رسالة بعثت بها إلى الرئيس المرزوقي، حصلت "العربية.نت" على نسخة منها: "إن من تداعيات حقبة ما بعد الثورة حصل كما تعلمون إيقاف شخصيات خدمت الدولة خلال الحقبة السابقة، ومن هذه الوجوه السيد رضا غريرة، الذي أودع السجن بانتظار محاكمته بتهم نسبت له.

وتابعت: لكن ما حصل، وربما لم يكن بالحسبان، هو إصابته بمرض عضال، وأن هذا المرض الخطير قد تفاقم لدرجة وضعته في حالة صعبة للغاية، عاينتها بنفسي عندما انتقلت لزيارته في سجن المرناقية".

وأضافت داغر في رسالتها: "من المعلوم أن القانون المؤقت لتنظيم السلطات يعطيكم حق ممارسة العفو الخاص عندما يدعو الأمر لذلك، وحالة السيد قريرة، الذي يعاني من استفحال لمرضه في ظروف السجن، هي من الحالات التي تتيح لرئيس الدولة أن يتدخل بثقله، وذلك، تكريساً لمبادئ الإنسانية التي تقتضي الرحمة عندما يلم بالموقوف مرض خطير يخرجه عن شعوره، أو يفقده الأهلية الجنائية. فالإنسان، أياً تكن جرائمه، يرفع عنه التكليف عندما يصبح في حالة يخشى أن تكون ميؤوساً منها".

متهم بالفساد

يشار إلى أن رضا قريرة هو آخر وزير دفاع في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتم إيقافه في سبتمبر/أيلول بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري، غير أن وضعه الصحي قد تردى داخل السجن بعد إصابته بمرض السرطان، ورفض تلقي العلاج بحسب بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية .

وتقدمت اللجنة العربية للدفاع عن حقوق الإنسان بطلب العفو إلى الرئيس المرزوقي بوصفه أحد مؤسسيها وكوادرها السابقين، كما أكدت فيوليت داغر في تصريح لـ"العربية.نت" أن ما دفعها لنص هذه الرسالة للمرزوقي، حساسيته المعروفة لموضوع حقوق الإنسان، باعتباره أحد الذين كرسوا حياتهم لرفعة شأنه في العالم العربي عموماً وتونس خصوصاً".

كما طالبت رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان، في نص رسالتها "بتفعيل قانون العفو الخاص، وتقصي كل الحقائق الطبية حول صحة الوزير رضا قريرة، ثم الإذن بإصدار عفو خاص بشأنه نظراً لحالته الصحية المتردية".