القضاء الفرنسي يبرّئ جهادياً تونسياً من تهمة الإرهاب

ألغت الدائرة 93 بمحكمة بوبيني الفرنسية قرار وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس القاضي بترحيل القيادي في التيار السلفي الجهادي التونسي الشيخ خميس الماجري من فرنسا واعتباره شخصاً غير مرغوب فيه.

وقال الماجري في تصريح لـ"العربية نت" إنه استطاع خلال جلسة المحاكمة أمام دائرة الاستئناف دفع كل التهم الموجهة إليه وإقناع القاضي ببراءته من تهم واهية "لُفقت له زوراً وبهتاناً"، على حد قوله .

واتهم الماجري في ذات السياق المنظمات الحقوقية "بالكيل بمكيالين في عدم مساندته ضد القرار الفرنسي الجائر"، مشيداً بدور بعض منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني الفرنسية والأوروبية، التي وقفت بجانبه في محنته ودفعت عنه الظلم، على حد تعبيره.

يُذكر أن الجهات الأمنية كانت قد اتهمت خميس الماجري "بتعكير صفو الأمن القومي الفرنسي وتهديد الاستقرار على الأراضي الفرنسية والارتباط بأنشطة ذات طابع إرهابي والدعوة إلى معاداة أشخاص أو مجموعات على أساس ديني"، وذلك بحسب ما ورد في نص مذكرة الترحيل التي حصلت "العربية نت" على نسخة منها.

ويقيم الماجري بفرنسا كلاجئ سياسي منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، ويعد من مؤسسي حركة النهضة وقياداتها التاريخية قبل أن يستقيل منها سنة 2007 بعد خلافات تنظيمية وفكرية مع رئيسها راشد الغنوشي، وقد عاد إلى تونس بعد 14 يناير/كانون الثاني مراوحاً في إقامته بين تونس وفرنسا.

والماجري خريج جامعة الزيتونة بتونس وعضو الهيئة الشرعية للدعوة والإصلاح التي تضم داخلها مشايخ التيار السلفي الجهادي بتونس وتعتبر رديفاً شرعياً ودينياً لجماعة أنصار الشريعة، بحسب عديد من المراقبين.

يُذكر أن الجهات الأمنية الفرنسية تشنّ منذ مدة حملة ترحيل ضد الدعاة والمشايخ المنتمين للتيار السلفي الجهادي، فقد رحلت السلطات الفرنسية في وقت سابق الداعية الإسلامي التونسي محمد حمامي بدعوى نشره لأفكار متطرفة ودعوته إلى حرب دينية، كما تم ترحيل الإمام التونسي مالك درين استناداً إلى ذات التهم.