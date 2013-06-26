الأغلبية النيابية ترفض سحب الثقة من المنصف المرزوقي

رفضت الأغلبية في البرلمان التونسي سحب الثقة من رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، وأتى ذلك خلال جلسة عامة الأربعاء، خصصت لمناقشة إمكانية سحب الثقة من الرئيس بناء على عريضة كان تقدم بها عدد من النواب احتجاجاً على بعض تصريحاته.

وعرفت الجلسة نسبة تغيب كبير في صفوف النواب مما نجم عنه حصول تأخير كبير في عقدها إلى حين اكتمال النصاب القانوني.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تتأجل فيها أعمال المجلس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بسبب غياب النواب.

وكان رؤساء الكتل النيابية لأحزاب "الترويكا" الحاكمة قد شددوا في مداخلاتهم على رفض طلب سحب الثقة من الرئيس، ما أظهر وجود تضامن كبير داخل مكونات الفريق الحاكم في تونس، برغم بروز بعض التباينات الهامة خاصة حول مشروع الدستور.

وأوضح محمد الحامدي رئيس الكتلة الديمقراطية المعارضة أن "اللائحة كانت مستوفية لشروط صحتها، ثم بقيت لمدة 3 أشهر لدى مكتب المجلس الذي لم يقرر النظر فيها إلا بعد تغيُّر التحالفات السياسية وهي بدورها خاضعة لمنطق المستجدات السياسية".

من جهته قال الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة: "الحركة رفضت اللائحة ولن تصوت لفائدتها". أما رئيس كتلة حزب التكتل المشارك في الحكم النائب المولدي الرياحي فاعتبر أن سحب الثقة من الرئيس لا تتم عبر العالم، إلا إذا "تورط رئيس الجمهورية في خيانة عظمى أو فساد واضح".