رئيس وزراء تونس يستبعد انتقال السيناريو المصري لبلاده

استبعد رئيس وزراء تونس علي العريض، الذي يرأس حكومة يقودها إسلاميون، أن يتكرر السيناريو المصري في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي، في إشارة إلى خروج ملايين المصريين إلى الشوارع للمطالبة بتنحي الرئيس محمد مرسي.

وقال علي العريض في مقابلة بثتها قناة "فرانس٢٤" التلفزيونية "أستبعد سيناريو مشابها لما يحدث في مصر لثقتي الكبيرة في وعي التونسيين وقدرتهم على قياس إمكانيات البلاد".

وأضاف قائلا "منهجنا يتسم بالتوافق والشراكة ولا مبرر لإهدار الوقت أو تعميق التجاذبات".

وقالت الأمم المتحدة يوم أمس الاثنين إنها تخشى من انعكاسات الوضع في مصر على دول المنطقة.

وقال مساعد المتحدث باسم المنظمة الدولية ادواردو ديل بوي "العالم يراقب مصر، ومصير العملية الانتقالية في مصر سيكون له تأثير كبير على البلدان الأخرى التي تشهد عمليات انتقالية في المنطقة".

لكن العريض قال إن التجربة المصرية "خاصة"، لكنه على ثقة بأن الحوار سيمكن المصريين من الخروج من الأزمة.