المعارضة التونسية تدعو إلى حلّ الحكومة على غرار مصر

دعت حركة "نداء تونس"، كبرى أحزاب المعارضة التونسية، الخميس، إلى "حلّ الحكومة و تشكيل حكومة إنقاذ وطني مكوّنة من كفاءات وطنيّة والإعداد لخارطة طريق واضحة للمرحلة الانتقالية القادمة"، على حد تعبيرها.

وطالبت الحركة، التي يتزعمها رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي، في بيان لها، "بالتعجيل لإعداد خارطة طريق واضحة للانتخابات وتكوين لجنة فنيّة لإصلاح مشروع الدّستور، والإعلان الفوري عن حلّ ما يسمّى برابطات حماية الثورة وإحالة المورّطين فيها على القضاء".

واتهم المكتب التّنفيذي لحركة "نداء تونس"، حركة النهضة الإسلامية الحاكمة وحلفائها "بالتعنت في عمليّة صياغة الدستور إضافة إلى اختراق مؤسسات الدّولة بالموالين على حساب الكفاءات لاسيما في المؤسسة الأمنيّة والتّدخل في القضاء وتوظيفه ضدّ الخصوم، فضلا عن التّشجيع على العنف إلى حدٍّ يهددّ المكوّنات السياسيّة والمدنيّة وعموم المجتمع"، بحسب ما جاء في نص البيان.

وفي ذات السياق دعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد في بيان، الخميس، إلى "ضرورة استخلاص الدرس من المسار الثوري في مصر والإنهاء الفوري للمرحلة الحالية"، داعيا "كلّ القوى المدنية والسياسية والمنظمات الوطنية والشبابية وعموم الشعب التونسي إلى التصدي لكلم حاولات الالتفاف والتجند لتصحيح المسار الثوري".

سقوط مرسي يقسم القوى السياسية

كما أشادت بقية قوى المعارضة التونسية بقرار الجيش المصري عزل الرئيس محمد مرسي، وحذرت المعارضة، حكومة النهضة من "التمادي في سياستها التي ستجر البلاد إلى النموذج المصري"، على حد تعبيرها.

وفي السياق نفسه، أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، بيانا، هنأ فيه الشعب المصري "الذي فرض شرعيته وإرادته بوحدته وتصميمه ووضوح مطالبه" على حد قوله.

وحيا الاتحاد "الجيش المصري وقوات الأمن لانحيازهم إلى جانب إرادة الجماهير"، معربا عن ارتياحه "لسقوط نموذج من الحكم انحرف عن مقاصده واتخذ التفرّد والإقصاء والاحتكار والفتنة منهجا وآلية والمصالح الحزبية هدفا للتمكين، وتناسى استحقاقات الثورة وقاد البلاد إلى بدايات حكم استبدادي".

وفي سياق متصل، قال رئيس المجلس التأسيسي التونسي وحليف حركة النهضة الإسلامية في السلطة، مصطفى بن جعفر، في حوار خص به إذاعة "مونتي كارلو" الدولية، تعليقا على عزل مرسي والأحداث التي تعيشها مصر منذ 30 يونيو /حزيران الماضي، إن ما حدث في مصر "لحظة تاريخية حاسمة انتصرت فيها إرادة الشعب المصري".

على جانب آخر، وصفت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة ما حدث في مصر بالانقلاب العسكري المستوفي الشروط، وأدانت الحركة ما أسمته "الانقلاب على الشرعية"، وذلك في أول تعليق لها على عزل مرسي.