قادة النهضة يتوعدون "المنقلبين على الشرعية" بتونس ومصر

نظمت حركة النهضة الحاكمة في تونس، اليوم السبت، وسط العاصمة تونس، وقفة احتجاجية مساندة لما أسمته "الشرعية في مصر"، وكانت مناسبة لتحذير "كل من يفكر في إسقاط الشرعية، سواء في تونس أو مصر".

وشارك في الوقفة عدد من المنتمين لرابطة حماية الثورة، بالإضافة إلى قيادات حركة النهضة أمثال عبدالحميد الجلاصي ولطفي زيتون وعامر العريض وعجمي الوريمي الذي قال في هذه المناسبة إن "كل الإسلاميين محمد مرسي".

ومن جهته، قال الصحبي عتيق، رئيس كتلة النهضة في التأسيسي "إن كل من يفكر في إسقاط الشرعية، سواء في تونس أو مصر، سوف يستباح دمه". وأكد أن الأسبوع القادم سيشهد مناقشة قانون تحصين الثورة، الذي سيكون أداة لعزل آلاف من الذين انتموا إلى النظام السابق.

وكانت النهضة قد دعت منذ أيام كل "التونسيات والتونسيين الشرفاء وكل القوى الديمقراطية في البلاد إلى التظاهر تنديداً بالانقلابات العسكرية ومناصرة للديمقراطيات الوليدة بالمنطقة العربية".

ومن جهتهم، دعا أئمة صلاة الجمعة إلى التظاهر، وخصصوا الخطبة لقراءة بيان ممضي من قبل "جمعية أئمة المساجد"، وهي جمعية قريبة من حركة النهضة.

وشجب البيان ما حدث في مصر، وحذر كل "من تسول له نفسه استيراد التمرد المصري إلى تونس". وأضاف البيان أن "التمرد على الحكومة سيجابه بالحديد والنار في الدنيا، وبالويل والثبور في الآخرة".

وفي سياق متصل، كان راشد الغنوشي، زعيم النهضة، قد أصدر رسالة دعم إلى "الشعب المصري الثائر بالملايين ضد الانقلاب العسكري والمرابط بالساحات والشوارع في المحافظات المصرية".