السفارة الأميركية تنفي ضمان قروض تونسية للعام الحالي

أوضحت سفارة الولايات المتحدة الأميركية بتونس في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية التونسية أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن ضمانات قروض إضافية لتونس لسنة 2013، وأن الموضوع لا يزال قيد النظر من قبل الولايات المتحدة.

وأكدت السفارة، الأحد 14 يوليو/تموز، أن الولايات المتحدة تتطلع إلى مواصلة المناقشات مع الحكومة التونسية حول هذا الموضوع، وهي تظل شريكا ملتزما لتونس في هذه المرحلة الحاسمة وفي مسار انتقالها الديمقراطي.

ويأتي هذا التوضيح على إثر ما تداولته وسائل الإعلام، استنادا إلى بلاغ من وزارة المالية، بخصوص إعلان سفير أميركا بتونس، جايك والاس، لدى لقائه الخميس، وزير المالية، إلياس الفخفاخ، عن الموافقة المبدئية للإدارة الأميركية على مواصلة ضمان جزء من القروض التونسية لسنة 2013.

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