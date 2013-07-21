شكاوى من تقلص حرية التعبير بعد الثورة في تونس

مواد كثيرة في مشروع الدستور الجديد في تونس ما زالت موضع خلاف بين الفرقاء في المجلس التأسيسي، رغم الانتهاء من مناقشة هذا المشروع في مرحلته الأولية. ومن بين هذه النقاط الخلافية، مادة تتعلق بإنشاء هيئة تشرف على الإعلام، لكن نقابة الصحافيين ترفض هذه المادة وتعتبرها محاولة لإعادة قمع الحريات في تونس.

وقصة حرية التعبير يعبر عنها "مستر ماك"، مغني الراب التونسي، الذي بدأ هذه المهنة قبل أكثر من عشرين عاماً.

وبعد الثورة انضم إليه رفيقه الذي يسمي نفسه "ترابا"، العائد في حينه من الولايات المتحدة، وهكذا شرع مستر ماك و"ترابا" في تأليف الأغاني معاً، وهي أغانٍ غالباً ما تتضمن رسائل سياسية، ويجري ذلك في شقة متواضعة في قلب تونس حولاها إلى استوديو محترف.

ويقول مستر ماك إن هناك فرقاً في حرية التعبير بين الآن وقبل الثورة، ولكن من في الاتجاه السلبي، لأنه في السابق لم تكن هناك حرية تعبير، ولكن الآن كل مرة يخرج أحد ويصدر ممنوعات.

أما "ترابا" فيقول إنه باتت هناك جهات كثيرة، وكل قوة تواجهها ستتحول ضدك.

ولعب مغنو الراب دوراً كبيراً خلال ما يُعرف بثورة الياسمين في تونس، التي أطاحت بحكم بن علي، ولكن الشكوى من تقييد حرية التعبير ما زالت مستمرة.

فقد حُكم مثلاً على ولد الكانز بسنتين في السجن، تم تخفيضهما إلى ستة أشهر، بسبب ما اعتبرته الشرطة إساءة لها في إحدى أغانيه.

ويقول في هذا الإطار "مستر ماك": إن هناك فرقاً بين حرية التعبير والشتم، ويضيف: "بعضهم يقولون أولادنا. هل هناك والد يتصرف مع أولاده هكذا؟ فقط لأنه قال كلاماً يرميه في السجن؟ هو مجرد ولد".

واللافت أن هذه الشكاوى لا تتوقف عند مغني الراب، فسلمى جلاصي، عضو المكتب التنفيذي في نقابة الصحافيين التونسيين، ترى أن المشهد الإعلامي بالتأكيد شهد تغييرات كبيرة بعد الثورة، ولكن هذا ما زال غير كافٍ، مضيفة بقولها: "بعض الأطراف السياسية تريد إعادة الإعلام التونسي إلى مربع الطاعة وخانة السلطة التابعة لا السلطة الرابعة".

وتتخوف نقابة الصحافيين من شرعنة محاولات تقييد الحريات من خلال بند في مشروع الدستور الجديد يتحدث عن إنشاء هيئة تشرف على الإعلام، تقول النقابة إنها أشبه بإعادة إنتاج وزارة إعلام جديدة.