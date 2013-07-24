مدينة القيروان تستعيد ألقها الروحي خلال شهر رمضان

تستعيد مدينة القيروان خلال أيام شهر رمضان ألقها الروحي، حيث تشهد مساجدها التاريخية نشاطا كبيرا، من خلال حلقات حفظ وتجويد القرآن الكريم والمسامرات الدينية وحلق الذكر الصوفي والمدائح النبوية.

فتتزين مساجد المدينة وزواياها بالفوانيس وأشكال الزينة الأخرى استعدادا لدخول الشهر الكريم، فالمدينة بثقلها التاريخي تعد العاصمة الروحية لتونس، ينتصب فيها جامع "عقبة بن نافع" الكبير، أقدم مساجد المغرب العربي والذي كان قاعدة انطلاق الفتوحات الإسلامية نحو المغرب الأقصى والأندلس خلال القرن الأول للهجرة، كما تحتضن المدينة مقام الصحابي الجليل "أبي زمعة البلوي" والذي يعد رمزا ومزارا كبيرا لأهل المدينة وغيرهم من سكان المدن الأخرى.

إلى جانب ذلك، تزدهر خلال ليالي الشهر الفضيل، حلق الذكر الصوفي ومواكب الإنشاد والمديح التي تعرف بها المدينة وتحييها فرق "السلامية" و"الحضرة"، في الزوايا الصوفية وفي مقامات الأولياء الصالحين وفي بعض مساجد المدينة العتيقة.

وجه آخر من وجوه القيروان الرمضانية، وهي الحركية الكبيرة التي تشهدها أسواق المدينة العتيقة في ليالي الشهر الكريم، إذ تخرج العائلات للتسوق وبعضها الأخر يقبلون على المقاهي وتدخين الشيشة، كما تزدهر تجارة حلوى "مقروض" القيروان الشعبية المحشوة بالتمر والتي بلغت شهرتها الآفاق حتى إنها أصبحت تباع حيث ما وجدت الجالية التونسية في الخارج و خاصة في الدول الأوروبية.

محمد عيادي، يعمل بأحد محلات بيع حلوى "المقروض" وسط المدينة العتيقة تحدث إلى "العربية نت" بشيء من الفخر لأنه من البارعين في صناعة المقروض، فالمقروض وجامع عقبة هما رمزا المدينة ويمثلان تراثها الديني والاجتماعي، يقول محمد: "اشتغل في صناعة حلوى "المقروض" من انقطاعي عن الدراسة في سن الخامسة عشرة ولا أستطع أن أشتغل في أي قطاع آخر فصناعة المقروض بالنسبة لي أكبر من أن تكون مهنة أكسب منها المال، وهي أمانة أحافظ عليها وقد ورثتها أبا عن جد".

مدفع رمضان، تقليد آخر مازالت المدينة تحافظ عليه، إذ يتجمع عدد من أهالي سكان القيروان كل يوم دقائق قليلة قبل الغروب من أجل مشاهدة وقائع إطلاق مدفع الإفطار قرب أسوار المدينة العتيقة، حيث منحت وزارة الداخلية التونسية العام الماضي للسكان الترخيص باستعمال المدفع وذلك بعد سنتين من توقف العمل به في المدينة، فقد وقع سكان مدينة القيروان على عريضة من أجل عودة العمل بمدفع رمضان الذي تسبب في مقتل مهندس وجنديين من الجيش التونسي بسبب خلل في استعماله خلال شهر رمضان 2010.

ويعود تاريخ بناء مدينة القيروان إلى عام 50 هـ / 670 م، عندما قام بإنشائها عقبة بن نافع إذ تعد من أقدم وأهم المدن الإسلامية، بل هي المدينة الإسلامية الأولى في منطقة المغرب، وبحسب المؤرخين فإن أصل تسمية القيروان يعود إلى اللفظ الفارسي "كيروان" والتي تعني المعسكر، أو المكان الذي يدخر في السلاح.