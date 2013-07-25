الجبهة الشعبية تحمل النهضة مسؤولية اغتيال البراهمي

يعيش الشارع التونسي حالة من الصدمة، بعد الإعلان عن اغتيال محمد البراهمي، أحد قيادات الجبهة الشعبية والتيار العروبي في تونس النائب في المجلس الوطني التأسيسي، خاصة أن حادثة الاغتيال تتزامن مع الاحتفال بعيد الجمهورية وفي شهر رمضان.

وبدأت أولى ردود الأفعال خاصة من خلال تحركات احتجاجية عفوية في مسرح الجريمة بحي الغزالة حيث اغتيل البراهمي، صباح اليوم بعد أن أطلق عليه شابان كانا يرتادان سيارة نارية من نوع "فيسب"، حسب شهود عيان، ووفق ما تم تناقله في وسائل الإعلام المحلية.

شعارات ضد "النهضة" والغنوشي

كما تجمع المواطنون بشارع بورقيبة بالعاصمة، وحصلت مواجهات بسيطة مع رجال الأمن، في حين تجمّع المئات في محيط مستشفى محمود الماطري بأريانة (شمال العاصمة تونس).

ونقل جثمان الشهيد في مسيرة تعالت فيها الأصوات المنددة بالحادثة، ورفعت شعارات تدين حزب النهضة الإسلامي الحاكم، ورئيسها راشد الغنوشي، حيث ردد الحضور: "يا غنوشي يا سفاح.. يا غنوشي يا قتال الأرواح".

كما دعت قيادة الجبهة الشعبية إلى التظاهر أمام المقر المركزي للنهضة، وإلى اقتحام المجلس الوطني التأسيسي، الذين يرون فيه أنه تحول إلى رمز للاستبداد باسم الشرعية. محملين بذلك الحزب الحاكم مسؤولية الاغتيال.

وفي تصريح لـ"العربية.نت" قال المحلل السياسي منذر ثابت إن الحكومة ووزارة الداخلية يتحملان مسؤولية ما حصل بسبب التقصير في تأمين الشخصيات المهددة بالتصفية والاغتيال.

وتساءل ثابت: لماذا كل الاغتيالات تستهدف خصوم النهضة؟ فبعد المناضل اليساري شكري بلعيد يأتي الدور اليوم على الرمز القومي والعروبي محمد البراهمي.

ولا يتردد ثابت في توجيه الاتهام للأجهزة الأمنية التي يقول إنها تعاني من قصور أو عجز عن مواجهة الجريمة السياسية المنظمة.

ويرى ثابت أن في تونس اليوم توجد كل عناصر أو مقدمات حرب أهلية، حيث التصعيد وغياب الحوار الحقيقي بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، أمام عجز حكومي عن إدارة المرحلة وتحدياتها.

اتهامات للنهضة الحاكمة

وإن لم توجه الأحزاب السياسية إلى الآن أي اتهامات صريحة لأي طرف سياسي، سوى تصريح للباجي قائد السبسي قال فيه إن "كل صوت يستهدف الترويكا سيكون مصيره القتل"، وفيه إشارة واضحة لإمكانية وقوف الترويكا (الائتلاف الحاكم) وراء الحادثة.

دعت حركة تمرّد التونسية، على لسان قياداتها، إلى التمرد على حكم الإخوان، حيث قالت القيادية في الحركة مريم العمايدي في اتصال مع "العربية.نت": "ندعو الجميع إلى أن يتمردوا على نظام الإسلاميين والإخوان على وجه الخصوص، فهم أضعف مما تتخيلون".

وقالت متوجهة للتونسيين: "تمردوا حتى لا تتحول تونس إلى إيران وتنصب لنا المشانق في شوارع تونس الخضراء.. تمردوا فالإخوان لا يعترفون بحدود الدول ولا بالأوطان.. تمردوا فالإخوان مجرد بالونة مملوءة بالهواء سوف تنفجر من أول صفعة".

"النهضة" تتبرأ من الاغتيال وتدينه

ومن جهة أخرى، وفي أول رد لمسؤول في حركة "النهضة" الإسلامية، استنكر حمادي الجبالي، الأمين العام لحركة النهضة رئيس الحكومة السابق، في تصريحات له اغتيال المنسق العام للتيار الشعبي والنائب في المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي، قائلاً: "إن هناك يداً تريد الزجّ بالبلاد عبر الاغتيالات إلى وضع صعب وإلى حرب أهلية" .

وأضاف الجبالي أن الاغتيال الذي وقع في عيد الجمهورية هو رسالة تريد القول إنه لا يمكن أن تكون جمهورية في تونس بل دولة فوضى.

كما قال الجبالي إنه لابد لوحدات الأمن من أن تقوم بالقبض على القاتل بسرعة لتحديد الطرف الذي خطط لاغتيال البراهمي .

كما كتب راشد الغنوشي على صفحته على "فيسبوك": "تلقينا بكثير من الحزن والصدمة خبر اغتيال المناضل السياسي عضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي اليوم الخميس."



وأضاف "وإذ نندد بهذا العمل الجبان والدنيء، نترحم على روح الشهيد محمد البراهمي ونرفع أخلص التعازي لعائلته راجين من العلي القدير أن يرزقهم جميل الصبر".

وتابع "نطالب الحكومة ووزارة الداخلية بسرعة القبض على المجرمين الذين اقترفوا هذه الجريمة، وكشف الجهات التي تقف وراءها والتي تستهدف استقرار البلاد، كما نطالب جميع الأطراف السياسية في هذه المرحلة الدقيقة بالتحلي بالمسؤولية وضبط النفس".