جوجل تحتفي باستقلال تونس

قامت شركة "جوجل" اليوم الخميس بتغيير شعارها أو ما يُعرف بـ "Doodle" على صفحة محرك البحث الخاص بتونس www.google.tn بصورة ترمز إلى استقلال الجمهورية التونسية عن فرنسا في الـ 25 من يوليو/تموز عام 1957 بقيادة الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية.

ويحمل الشعار الذي وضعته "جوجل" مجموعة من السمات التي تميز التراث المعماري القديم في تونس، من التصميمات المعمارية في مسرح الجم بتونس، بالإضافة إلى مواقع تاريخية شهيرة أخرى في تونس ذات صبغة عالمية، علاوة على العناصر المعمارية، يصور رسم الشعار الأعلام التونسية إلى جانب ألعاب نارية في السماء تعبيراً عن الاحتفاء بهذا اليوم المميز.

وتعد رسومات الشعار بمثابة تغييرات وزخارف يتم إدخالها على شعار جوجل احتفاءً بشخصيات مختلفة أو أحداث متنوعة أو مناسبات خاصة مثل الأعياد والذكرى السنوية وحياة مشاهير الفنانين والعلماء.