إلغاء جميع الرحلات القادمة إلى تونس والمغادرة منها

أعلنت الخطوط التونسية في بلاغ لها تحصلت "العربية.نت" على نسخة منه، أنها قررت إلغاء كل السفرات التي هي مبرمجة كامل يوم الجمعة 26 يونيو/تموز الجاري.

وقالت الشركة إن هذا الإجراء يأتي على خلفية إعلان الإضراب العام، الذي أعلنته المركزية النقابية الاتحاد العام التونسي للشغل، على خلفية اغتيال المناضل السياسي محمد البراهمي، عضو المجلس الوطني التأسيسي.

وفي تصريح لـ"العربية.نت"، صرحت سلاف المقدم، مديرة الاتصال والعلاقات الخارجية بشركة الخطوط التونسية، أنه تم إلغاء كل الرحلات المبرمجة ليوم الجمعة، وسيتم برمجة رحلات إضافية يوم السبت، وذلك بقصد تمكين كل الركاب من السفر نحو وجهاتهم بالتنسيق مع وكالات الشركة.

من جهة أخرى، ألغت وزارة الثقافة كل الحفلات المبرمجة في المهرجانات الدولية والجهوية، وذلك إلى غاية نهاية شهر يونيو الجاري. وتم إقرار يوم حداد وطني يوم غد الجمعة، وسيخصص المجلس الوطني الجمعة لجلسة خاصة لمناقشة تفاعلات اغتيال البراهمي.

هذا واتهم كل من الطيب البكوش الأمين العام لحركة نداء تونس، وحمة الهمامي القيادي في الجبهة الشعبية، ونجيب الشابي القيادي في الحزب الجمهوري، الترويكا الحاكمة بالمسؤولية عن اغتيال البراهمي، مطالبين بحل الحكومة الحالية والمجلس التأسيسي، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، كما دعا الهمامي إلى عصيان مدني حتى سقوط الحكومة

وأدى اغتيال السياسي المعارض، شكري بلعيد، في السادس من فبراير/شباط إلى تفجر أسوأ أعمال عنف في تونس منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011.