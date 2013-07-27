انسحاب 42 نائبا من المجلس التأسيسي بتونس لإسقاط الحكومة

انسحب 42 نائبا من المجلس الوطني التأسيسي في تونس (البرلمان) في خطوة احتجاجية ترمي إلى حل المجلس وإسقاط الحكومة، التي تسيطر عليها حركة النهضة الإسلامية، كما أعلن ليل الجمعة السبت قيادي في حزب نداء تونس، أبرز أحزاب المعارضة.

وقال خميس قسيلة في مؤتمر صحافي إن "42 نائبا قرروا الانسحاب من المجلس الوطني التأسيسي كخطوة أولى على طريق حل المجلس وإسقاط الحكومة".

وأضاف أن النواب المنسحبين ينتمون إلى الاتحاد من أجل تونس الذي يجمع تحت لوائه حركات تدور في فلك نداء تونس، الحزب الذي أسسه رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي، الذي تولى إدارة المرحلة الانتقالية حتى انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول.

كما ينتمي المنسحبون إلى الائتلاف الديمقراطي (يسار) والجبهة الشعبية التي تضم حوالي عشرة أحزاب قومية من اليسار المتطرف بينهم حزب "حركة الشعب" الناصري الوحدوي العروبي بزعامة محمد البراهمي الذي اغتيل الخميس.