بن جعفر: لا داعي لحل الحكومة التونسية وإسقاط البرلمان

قال مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي التونسي، في كلمة متلفزة، مساء السبت، إنه "لا داعي لدعوات حل الحكومة وإسقاط المجلس التأسيسي".

ودعا بن جعفر النواب المنسحبين من المجلس التأسيسي للعودة عن قرارهم، ويبلغ عددهم أكثر من 50 نائباً.

وفي كلمته المتلفزة، حذر بن جعفر من انقسامات وسط الشعب والقيادات السياسية، مؤكداً أن "المحاسبة ستكون عن طريق القانون".

ودعا بن جعفر جميع الأطراف إلى وقف العنف فوراً، وكذلك إلى التصدي للمنظمات والرابطات التي تنادي بالعنف، في إشارة إلى رابطات الثورة التابعة لحركة النهضة.

وتبنى مصطفى بن جعفر خطاب تهدئة بين كل الأطراف المتصارعة، خصوصاً بعد اغتيال الناشط السياسي محمد البراهمي، الذي ووري جثمانه الثرى السبت.

وفي هذا السياق، دان رئيس المجلس التأسيسي التونسي العنف بكل أشكاله، مندداً بالاعتداءات على النواب.

وطالب بن جعفر وزير الداخلية بالتحقيق في هذه الاعتداءات، كما وجه نداء إلى الحكومة التي يقودها علي العريض، داعياً إياه لاتخاذ إجراءات سريعة للاستجابة لطلبات الرأي العام.

ولاحظ رئيس المجلس التأسيسي أن التصويت على الدستور سيكون بأغلبية واسعة، وقال إن "الإعداد للانتخابات يجب أن يتم في جو من الأمن".