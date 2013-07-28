"النهضة" يجري محادثات لاتفاق يتيح تقاسم السلطة بتونس

يُجري شركاء حزب النهضة، في الحكومة الائتلافية بتونس، محادثات للتوصل إلى اتفاق جديد لاقتسام السلطة. ونقلت رويترز عن المتحدث باسم المجلس التأسيسي التونسي قوله إن من المتوقع التوصلَ إلى الاتفاق خلال الساعات المقبلة، مشيرا الى أن الاتجاه الآن في تونس يسير نحو توسيع قاعدة السلطة، أملا في الخروج بالبلاد من الأزمة التي تمر بها ووقف الاضطرابات خاصة بعد اغتيال المعارض محمد البراهمي.

ورددت شعارات خلال تشييع جنازة محمد البراهمي قد توحي إلى البعض بأن موكب التشييع كان أيضا للمجلس الوطني التأسيسي.

جنازة تحولت الى تظاهرة ضد حركة النهضة غاب عنها المسؤولون الحكوميون بعد تحذير من عائلة البراهمي لأعضاء الحكومة وأحزاب الترويكا من الحضور.

هذا ونقلت رويترز عن شهود عيان بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع على تظاهرة مناهضة للحكومة في سيدي بوزيد.

وفي وقت سابق أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع أمام المجلس التأسيسي لتفريق محتجين يطالبون بحل المجلس ومدافعين عن الحكومة.

وكان من بين الضحايا القيادي في الجبهة الشعبية المنجي الرحوي الذي يقول أنه تعرض لاعتداء وحشي من قبل شرطة مكافحة الشغب.

كما دعت نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل غير الحكومية بالمقابل إلى التزام أقصى درجات الهدوء وضبط النفس والتحلي بالحرفية في التعامل مع مختلف أشكال الاحتجاج.

وجاءت دعوات تحث للعصيان المدني حتى اسقاط الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني.

هذه المطالب لم ينكرها رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر الذي دعا النواب المنسحبين من المجلس الى العودة عن قرارهم وتلبية مقتضيات المرحلة.

إلا أنه في الوقت ذاته دعا الحكومة الى اجراءات عاجلة مشيرا الى ضرورة التصدي للعنف الذي تمارسه رابطات حماية الثورة.

واطل بن جعفر على التونسيين بمواعيد تضبط خريطة سياسية ينهي بمقتضاها المجلس التأسيسي مهامه اعدادا للانتخابات المقبلة.

دعوة قد تجد لها صدى لدى القادة السياسيين في ظل مطالب شعبية متزايدة.