تونس.. انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دورية أمنية

أكد مصدر أمني صباح الأربعاء 31 يوليو/تموز انفجار عبوة ناسفة تقليدية، قالت الجهات الأمنية إنها زرعت بشكل خاطئ، دون أن تخلف أي أضرار بشرية.

وحدث هذا الانفجار جنوب العاصمة تونس على طريق بن عروس فوشانة وتم أثناء مرور دورية أمنية.

وقال مصدر أمني إن العبوة الناسفة انفجرت في حدود الواحدة والنصف صباحاً وإن الهدف من وراء زرعها في الطريق كان استهداف إحدى سيارات الدوريات الأمنية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم استهداف سيارة أمنية منذ أيام بعبوة ناسفة تقليدية بمنطقة حلق الوادي في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس.

وكانت وزارة الدفاع قد حذرت في وقت سابق من احتمال حدوث عملية إرهابية أكبر بعد سرقة أزياء وأسلحة الجنود الثمانية الذين قتلوا بجبل الشعانبي من طرف مجموعة إرهابية.

وقالت الوزارة في بلاغ لها إنه بعد سرقة أزياء ومعدات الجنود، يمكن أن تكون هذه المجموعة الإرهابية تحضر لعملية أكبر من خلال محاولتهم التسلل باستعمال هذه الأزياء.

ووجهت نداء إلى الجنود بخطوط التماس وبكافة الدوريات اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مطالبة القيادات الأمنية والعسكرية بإيلاء الموضوع ما يستحق من أهمية.