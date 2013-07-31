وزير التربية التونسي يستقيل.. و"خارطة طريق" وشيكة

أعلن مكتب الوزراء التونسي أن وزير التربية سالم الأبيض استقال مع تصاعد الضغط على الحكومة التي يقودها الإسلاميون لكي تقدم استقالتها.

وكان الأبيض وهو علماني يساري قال إنه يدرس الاستقالة بعد مقتل المعارض اليساري محمد البراهمي الأسبوع الماضي. وألقت المعارضة العلمانية اللوم في مقتله على حركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة. وطالبت الحكومة بالاستقالة.

يأتي هذا بعد أن طالب كل من وزير الثقافة والداخلية بالدعوة إلى تأليف حكومة وحدة وطنية أو حكومة إنقاذ للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد بعد اغتيال البراهمي، وحدوث العديد من الإشكالات الأمنية من استهداف للجيش وللدوريات الأمنية. وكان وزير الثقافة مهدي المبروك أعرب عن رغبته في التخلي عن منصبه داعيا أعضاء الحكومة إلى استقالة جماعية في أقرب وقت.

وفي ظل تهاوي حكومة العريض بعد مطالبة العديد من الأقطاب السياسية برحيلها، أعلن ممثلو اعتصام الرحيل أن الأحزاب المشاركة في الاعتصام أمام التأسيسي سيُعلنون الليلة عن خريطة طريق لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد. واعتبروا أن حل الحكومة دون حل التأسيسي هو محاولة للتمويه وكسب الوقت وإعادة حركة النهضة إلى مربع السيطرة على الحكومة، على حد قولهم.