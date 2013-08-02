الجيش التونسي: معارك مع إرهابيين قرب الحدود مع الجزائر

اندلعت معارك ليل الخميس/الجمعة بين الجيش التونسي ومجموعة "إرهابية" بالقرب من الجزائر في المنطقة التي قتل فيها 8 جنود تونسيين الاثنين، كما أعلن مصدر عسكري في المنطقة.

وقال المصدر العسكري إن "المعارك جارية، وإن المجموعة الإرهابية محاصرة"، موضحاً أن المواجهات كانت تدور في منطقة تبعد 16 كلم عن القصرين بالقرب من جبل الشعانبي، حيث تتم ملاحقة مجموعة متصلة بتنظيم القاعدة منذ كانون الأول/ديسمبر".

وكانت صحيفة "وقت الجزائر" قد ذكرت الخميس الأول من أغسطس/آب، أن السلطات الجزائرية تدرس إمكانية غلق الحدود البرية مع تونس مؤقتاً، بعد أن قامت بنشر أكثر من 7000 عنصر على طول الحدود التونسية، وذلك بعد تدهور الأوضاع الأمنية على خلفية اغتيال 8 عسكريين من الجيش التونسي بمنطقة الشعانبي المحاذية للجزائر.

وبحسب الصحيفة، ذكرت مصادر إعلامية تونسية، أمس الأربعاء، أن القرار يندرج في إطار محاربة الجماعات المسلحة النشطة بالمنطقة، وحفاظاً على سلامة وأمن المواطنين الجزائريين والتونسيين، الذين يفضلون التنقل براً بين البلدين في إطار سياحي وتبادل الزيارات بين العائلات.