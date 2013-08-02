تونس.. الغنوشي يتمسك بالعريض رئيساً للوزراء

قال زعيم حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، إنه متسمك بعلي العريض رئيساً للوزراء، رافضاً بذلك مطالب المعارضة بتعيين شخصية مستقلة في المنصب في خطوة قد تطيل الأزمة السياسية التي تهز تونس منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي الأسبوع الماضي.

وقال الغنوشي للصحافيين عقب لقاء مع الرئيس المنصف المرزوقي "نحن منفتحون على وفاقات جديدة، ومتمسكون بعلي العريض رئيساً للحكومة."

وتتزامن تصريحات الغنوشي مع مشاورات يجريها رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، لبحث مبادرته حول تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتكون من كفاءات وطنية وتعمل على إكمال ما تبقى من المرحلة الانتقالية والإعداد لانتخابات عامة.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أمهل الحكومة أسبوعاً للاستجابة إلى مبادرته والمتعلقة أساساً بحل الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، قائلاً إنه إذا لم تستجب الحكومة لمطالب الاتحاد فإن سلسلة إجراءات تصعيدية سيتم اتخاذها.

وتنص مبادرة الاتحاد على حل الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات وتحديد موعد للانتهاء من كتابة الدستور.