العبوات الناسفة.. سلاح جديد للإرهاب في تونس

تواترت خلال الأسبوع الأخير في تونس الأخبار حول العبوات الناسفة تقليدية الصنع، بعضها انفجر في أنحاء متفرقة من ضواحي العاصمة، وبعضها أودى بحياة من يقومون بتصنيعها وجرح آخرين نتيجة تفاعل المواد المتفجرة.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، مساء الجمعة، عن وفاة عنصر - وصفته بالمتشدد دينيّاً - بينما كان بصدد صنع عبوة ناسفة تقليدية الصنع بمنزله في مدينة الجديدة التابعة لولاية منوبة (غرب العاصمة).

وقالت الوزارة في بيان إنه "حوالي الساعة الرابعة مساءً شهدت مدينة الجديدة بولاية منوبة انفجاراً في أحد المنازل، وبعد إجراء المعاينات الفنية والعلمية تأكّد تفاعل مواد متفجّرة داخل المنزل، أدى إلى وفاة صاحب المنزل وهو عنصر متشدد دينيّاً إلى جانب تعرّض زوجته إلى إصابات خطيرة".

وكشفت الوزارة في ذات السياق عن تمكّن الوحدات الأمنية بمدينة منزل بورقيبة التابعة لولاية بنزرت (شمال البلاد)، من إيقاف عنصر وصفته بالمتشدد كان يقوم بإعداد بعض المواد المتفجرة وتعرّض أثناء تجربتها إلى بتر يده.

وقالت الوزارة في بلاغها إن "العملية تمت في ساعة متأخرة من مساء الخميس، وإن العنصر المتشدد قد تم إيقافه فيما تزال التحقيقات متواصلة معه".

يُذكر أن عبوة ناسفة تقليدية الصنع كانت قد انفجرت صباح الأربعاء 31 يوليو/تموز الماضي في الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس كانت تستهدف دورية أمنية، كما تم استهداف سيارة أمنية منذ أيام بعبوة ناسفة تقليدية بمنطقة حلق الوادي في الضاحية الشمالية للعاصمة.

العبوات الناسفة تراوغ الأمن

ومن جانبه، يرى الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، عبدالستار العايدي، في حديث لـ"العربية.نت"، أن "اعتماد الجماعات على سلاح العبوات الناسفة وإن بدا متعثراً ومتسماً بالبدائية، غير أنه يعتبر مؤشراً خطيراً يذكّرنا بمآسٍ عايشتها دول أخرى في المنطقة العربية مثل العراق والمغرب والجزائر".

وأضاف أن العبوات الناسفة سلاح لا يمكن توقع استعماله من جانب الجماعات الإرهابية، حيث يمكن تصنيعها تقليدياً في المنازل، ثم تفجيرها عن بُعد دون الاحتياج الى إمكانيات تقنية أو مادية كبيرة".

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "حقائق أونلاين" التونسية، نقلاً عن مصادر أمنية، أن "قوات الأمن تمكّنت فجر الجمعة من القبض على متشددين كانا على متن سيارة تحتوي على كمية من رشاشات الكلاشنكوف في منطقة برج السدرية في الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس".

وفي اتصال مع "العربية.نت"، أكد هادي يحمد، رئيس تحرير الصحيفة، نقلاً عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن المتشددين كانوا في الطريق المؤدي إلى جبال بورقنين في الأحواز الجنوبية للعاصمة، وقد اعترفا بتخزين كمية من الأسلحة بإحدى المقابر القريبة من المنطقة.