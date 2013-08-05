الشرطة التونسية تطلق النار لتفريق محتجين في سيدي بوزيد

أطلقت الشرطة التونسية النار اليوم الاثنين، في الهواء وقنابل غاز لتفريق محتجين غاضبين ضد الحكومة التي يقودها الإسلاميون في تونس في استمرار لموجة احتجاجات تونس وفق ما قاله شهود عيان.

وقال الشهود إن الشرطة أطلقت الغاز والرصاص في الهواء أثناء محاولة المحتجين منع الشرطة من إدخال والي سيدي بوزيد لمقر المحافظة استجابة لدعوة المعارضة بشن عصيان مدني واحتلال المقرات الحكومية في الجهات.

وفجر اغتيال المعارض العلماني محمد البراهمي قبل عشرة أيام اسوأ أزمة سياسية في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل أكثر من عامين في انتفاضة شعبية حيث تطالب المعارضة بحل الحكومة والمجلس التأسيسي.