تونس.. القبض على متورط في إيواء قاتل بلعيد والبراهمي

ألقت الوحدات الأمنية في مدينة سوسة التونسية، فجر الثلاثاء، القبض على شخص يشتبه فيه بالتستر على أحد المشتبه فيهم باغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الصادق بن حسين، وإيوائه في منزله طيلة فترة اختفائه بمدينة أكودة، بحسب ما أوردت صحيفة "الشروق" التونسية.

يذكر أن الصادق بن حسين الذي تم ايقافه، الأحد، في مدينة أكودة من ولاية سوسة يعتبر إرهابياً لدى السلطات الأمنية التونسية، وثبت تورطه في عملتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بحسب ما أكدت الأبحاث الأمنية.

وكانت وزارة الداخلية التونسية كشفت في 26 يوليو/تموز، عن تورط مجموعة من المتشددين التكفيريين، أغلبهم ينتمي إلى جماعة أنصار الشريعة، ذات التوجهات السلفية الجهادية، في اغتيال المعارض التونسي محمد البراهمي، رمياً بالرصاص أمام بيته، شمال العاصمة تونس.

وكشف وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، خلال مؤتمر صحافي، أنه تبين حسب التحريات الأولية أن منفذ الاغتيال يدعى أبو بكر الحكيم، وهو عنصر سلفي متشدد تكفيري سبق أن تورط في قضية إدخال سلاح إلى تونس.

كما أكد أن المجموعة المتورطة في اغتيال المعارض محمد البراهمي هي نفسها التي أقدمت على اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في شهر فبراير/شباط الماضي بنفس الطريقة، كما أكد الوزير تواجد تطابق تام بين قطعة السلاح المستعملة في اغتيال بلعيد والسلاح المستعمل في اغتيال البراهمي.