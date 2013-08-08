السبسي: الانتخابات هي الحل الوحيد المقبول تونسيا ودوليا

قال رئيس حزب نداء تونس باجي قائد السبسي إن الحل الوحيد المقبول لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، هو باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات نيابية تشرف عليها حكومة جديدة حيادية.

واتهم السبسي الحكومة الحالية بالتمسك بالسلطة، معتبراً أنها باتت خارجة عن الشرعية لأن الشعب انتخبها لمدة سنة واحدة وهي لم تحترم إرادته بعد أن أجلت الانتخابات ومددت لنفسها. وشدد على أنه "على هذه الحكومة الاستقالة لأنها "شُكلت لتكون مؤقتة".

كما وصف الاقتراحات التي قدمتها النهضة للخروج من الأزمة بـ"غير الحقيقية"، مضيفاً أن الحركة تسعى من خلال مبادراتها إلى كسب الوقت.

وشدد على ضرورة إجراء انتخابات بإشراف حكومة محايدة، معتبراً أن هذا هو الحل الوحيد المقبول تونسيا ودوليا.

وفي سياق متصل اعتبر أن تعليق عمل المجلس التأسيسي "قرار صائب"، موضحاً أنه "حتى لو تم حل المجلس التأسيسي فلن يقع فراغ دستوري في تونس".

