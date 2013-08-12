سلاح الجو التونسي يقصف مسلحين إسلاميين في الشعانبي

قال مصدر عسكري إن القوات المسلحة التونسية قصفت بالطائرات إسلاميين مسلحين قرب الحدود الجزائرية، الاثنين، واعتقلت أربعة منهم وقتلت آخرين أمس الأحد، ‭‭‭‬‬‬بينما تشهد البلاد أسوأ أزمة سياسية بين الحكام الإسلاميين ومعارضيهم العلمانيين.‭‭‭ ‬‬‬‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬

وقال شهود ومصدر عسكري إن قوات الجيش نفذت صباح الاثنين ضربات جوية استهدفت مسلحين إسلاميين يختبئون بجبل الشعانبي.‭‭‭‭‭

‬‬‬‬‬وقال مصدر عسكري إن "القوات المسلحة اعتقلت أمس الأحد أربعة عناصر مسلحين أثناء ملاحقتها لهم." وأضاف أن "القوات الجوية رصدت العديد من الجثث المتفحمة لإرهابيين." لكنه لم يذكر أي أعداد للقتلى.‭‭‭ ‬‬‬

وقصفت الطائرات مخابئ في جبل الشعانبي، حيث تلاحق قوات الأمن والجيش مسلحين منذ ديسمبر/كانون الأول، وحيث قتل مسلحون نهاية الشهر‭‭ ‬‬الماضي ثمانية جنود في واحد من أكثر الهجمات دموية في تونس في العقود القليلة الماضية.‭‭‭ ‬‬‬

وتواجه تونس أسوأ أزمة سياسية منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي الشهر الماضي. وتطالب المعارضة العلمانية التي تنظم يومياً احتجاجات بحل الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية وحل المجلس التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد للبلاد.

‭‭‭ ‬‬‬وترفض "النهضة" حلّ المجلس التأسيسي والإطاحة برئيس الوزراء.