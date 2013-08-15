الغنوشي يرفض طلب المعارضة تشكيل حكومة غير حزبية

رفض راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة الحاكم في تونس، اليوم الخميس، طلب المعارضة التونسية تشكيل حكومة غير حزبية، قائلاً إن ذلك لن يساعد البلاد في الموقف الحساس الذي تعيشه. في حين أكد حمادي الجبالي، الأمين العام لحركة النهضة الحاكمة، في وقت سابق، أنه يؤيد تشكيل حكومة غير حزبية.

وعزا الغنوشي رفضه تشكيل حكومة غير حزبية، إلى أن هذا النوع من الحكومات لا يستطيع إدارة البلاد في الموقف الحساس الذي تمر به. وأضاف أن الحكومة تحتاج إلى وقت طويل للتعامل مع القضايا السياسية والاقتصادية.

كما شدد على أنه لن يتمّ حل الحكومــة الحاليــة التي يترأسها الوجه الإسلامي علي العريض، قائلاً في ذات السياق "نحن لا نرى أن المدخل للحوار يتطلب حل الحكومــة". وأضاف "لقد استغرق التحوير الوزاري الأخير 6 أشهر، والوضع الحالي للبلاد لا يتحمل الفراغ" وفق تعبيره.

وأشار الغنوشي إلى أن هناك أخطاء وتأخيراً في عمل الحكومة، وفي معالجة عدد من الملفات الملحة، معتبراً أن كل هذا لا يبرر الانقلاب على الشرعية ووقف الحوار الوطني. وقال "إن أولوية البلاد هي تسريع الانتقال الديمقراطي والانتخابات ومقاومة الإرهاب".

وتأتي تصريحات الغنوشي في ظل مطالبات ملحة من المعارضة باستقالة الحكومة في ظل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ حادثة اغتيال النائب محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز الماضي.

تعارض داخل النهضة

في المقابل، أعلن حمادي الجبالي، الأمين العام لحركة النهضة الحاكمة، أنه يؤيد تشكيل حكومة غير حزبية كحل للأزمة في البلاد، في تعارض صارخ مع آراء الغنوشي. وقال الجبالي إنه يتعين تكوين حكومة غير مسيسة تقوم بمهمة تقنية لمدة ستة أشهر في إدارة الانتخابات.

تصريحات الجبالي تأتي استجابة لمطالب المعارضة، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات المطالبة بإطاحة حكم النهضة، بينما تتزايد المخاوف من تكرار السيناريو المصري في تونس.