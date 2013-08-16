المعارضة التونسية: النهضة تحاول تخويفنا من سيناريو مصر

نددت قوى المعارضة التونسية بما أسمته "التهديد المعلن" لزعيم حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، راشد الغنوشي، للشعب التونسي بالأحداث الجارية في مصر، معتبرة إياها "هروباً من المطالب الشعبية والسياسية للتونسيين، وتخويفاً للمعتصمين من تكرار السيناريو المصري".

وفي هذا السياق، قال حزب العمال التونسي (يسار)، أحد مكونات جبهة الإنقاذ الوطني، في بيان له اليوم: "إن تصريح السيد الغنوشي يعكس الإحساس بالعزلة لدى حركة "النهضة"، وانفصامها عن نبض الشارع وصوت الشعب، وعن الأغلبية الساحقة من الأحزاب والمنظمات الاجتماعية والمدنية، بعد أن أثبتت معاداتها وفشلها في خدمة تطلعاته، وبعد أن تأكد أنها إنما تعمل على إرساء استبداد جديد بوضع يدها على مفاصل القرار الإداري والقضائي والإعلامي والأمني، وبالاستمرار في نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لم يجن منها شعبنا سوى الفقر والبؤس والفاقة".

وأضاف الحزب: "إن منطق التخويف لن يفتت عزيمة الشعب التونسي، وإن الضغط النفسي على الجماهير بما يجري في الشقيقة مصر والهادف إلى إرباك الهبّة النضالية الشعبية غير المسبوقة ضد حركة النهضة لن يكون بمقدورها إفشال حملة "ارحل" و"أسبوع الرحيل" اللذين دعت لهما جبهة الإنقاذ".

واتهم حزب العمال حركة النهضة بأنها "تثبت يومياً أنها مجرد فصيل من التنظيم العالمي للإخوان الذي ينخرط اليوم في استراتيجية تخريب النضالات الشعبية لمزيد إخضاع البلدان العربية والإسلامية وإلهاء شعوبها بموجات العنف والإرهاب والفتنة الطائفية وتمزيق النسيج الاجتماعي والثقافي".

ومن جانبه، اعتبر مصباح شنيب، عضو المكتب السياسي للحزب الجمهوري (ليبرالي)، في تصريح لـ"العربية.نت" إن حركة النهضة "تحاول تخويف الشعب التونسي والمعتصمين في الساحات التونسية المطالبين برحيل حكومتها من تكرار السيناريو المصري في تونس، في محاولة يائسة للهروب إلى الأمام".

وأضاف شنيب: "إن الوضع في تونس ومصر غير جدير بالمقارنة، فالمعتصمون في باردو لم يعطلوا سير الحياة اليومية، ولم يحملوا السلاح في وجه الدولة، ولم ينادوا بالعنف، فكل هذه التهديدات لن تثنيهم عن المضي قدماً في مطالبهم المشروعة ضد حكومة كان عنوانها الأبرز الفشل ولا غيره".

وفي السياق ذاته، عبر عضو المكتب السياسي لحزب الغد، ذي التوجهات القومية، عمر الكوز في حديث لـ"العربية.نت" عن استنكاره لاستغلال حركة النهضة للأحداث المؤسفة في مصر من أجل إسقاطها على الوضع التونسي، على حد قوله.

وأضاف الكوز: "إن الارتبطات الإقليمية لحركة النهضة بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين مصر تجعل هاجسها الأول التفكير في خيارات لا وطنية لحل الأزمة في تونس، والغنوشي نفسه يعلم جيداً أنه سيفشل إذا ما حاول حتى مجرد التفكير في إسقاط النموذج المصري على معتصمي ساحة باردو، لأنه سيخسر آخر أوراقه التي يروج لها منذ عودته إلى تونس، وهي الحكمة والتعقل ودعوات الحوار الزائفة".

ويشار إلى أن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، كان قد عقد أمس ندوة صحافية تعرّض فيها لمستجدات الوضع في مصر، معرجاً على الوضع في تونس، ليؤكد ما كان أعلنه منذ أيام بكون حركته ترفض حل الحكومة وتكوين حكومة إنقاذ وطني مجدداً استعداده لتوسيع قاعدتها السياسية من الأحزاب المعترفة بالشرعية.