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شاب ليبي يحدث شغباً في طائرة تونسية ويجبرها على العودة

المصدر: تونس - منذر بالضيافي
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أكدت تقارير صحافية في تونس أن طائرة تابعة للخطوط الجوية التونسية اضطرت، الأربعاء، إلى العودة إلى مطار قرطاج بتونس بعد 35 دقيقة من إقلاعها.

وبحسب الناطقة الإعلامية باسم الخطوط التونسية، فإن الطائرة بعد أن كانت تتأهب للدخول الى الأجواء الليبية قام شاب ليبي بإحداث حالة من الشغب واعتدى على طاقم الطائرة وروّع المسافرين كما حاول فتح أبواب الطائرة.

ونظراً لشعور طاقم الطائرة بالخطر، فإن الطاقم اضطر إلى العودة والهبوط في مطار قرطاج الدولي. وقد تم تسليم الشخص المتهم إلى مصالح أمن المطار.

هذا واستأنفت الطائرة رحلتها بعد ست ساعات من التأخير.

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