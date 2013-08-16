نداء تونس: تصريح الغنوشي يقفز بالبلاد نحو المجهول

اعتبر "منذر بلحاج علي" عضو الهيئة التنفيذية لحركة نداء تونس في حديث له مع قناة "العربية" أن رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي إنما يقفز بالبلاد نحو المجهول برفضه تشكيل حكومة غير حزبية.

ومضى يقول، إن رفض الغنوشي يمثل هروبا إلى الأمام، وإن هذا التصريح يجعل من حركة النهضة في مواجهة الشعب التونسي.

وتابع: "كنا في انتظار تصريح فيه نوع من الحكمة والبصيرة، وليس حديثا يجعل من رئيس النهضة كأنه يعيش في برج عاجي مع نفسه".



وأمس الخميس رفض راشد الغنوشي طلب المعارضة التونسية بتشكيل حكومة غير حزبية، قائلاً إن ذلك لن يساعد البلاد في الموقف الحساس الذي تعيشه.

في حين أكد حمادي الجبالي، الأمين العام لحركة النهضة الحاكمة ورئيس الحكومة السابق، أنه يؤيد تشكيل حكومة غير حزبية، وهذا ما ترنو إليه المعارضة.